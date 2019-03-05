علي حسن خليل: صوم مبارك لجميع الأخوة المسيحيين

أشار وزير المالية علي حسن خليل في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "الصوم كما يقول قداسة البابا فرنسيس، هو أن نتعلّم كيف نغيّر موقفنا تجاه الآخرين والمخلوقات: من تجربة إشباع الجشع، إلى القدرة على المعاناة محبّةً بالآخرين، القادرة على ملء فراغ قلوبنا". و‏اضاف:"صوم مبارك لجميع الأخوة المسيحيين، أعاده الله عليكم وعلى لبنان بكل خير".

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