خوري: لا قرار من القيادة بما ورد بمقدمة المستقبل والعلاقة جيدة بين الحريري وباسيل

اكّد الوزير السابق غطاس خوري ان "مقدمة تلفزيون المستقبل لم تكن هجوما على التيار الوطني الحر بل جاءت كرد على مقدمة نشرة اخبار ال otv، مؤكدا الا قرار من تيار المستقبل بما ورد بالمقدمة".
وشدّد خوري في حديث تلفزيوني على "ان العلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، ثابتة ويشوبها التفاهم والود"، موضحا ان "اذا كان هناك اثباتات ضد السنيورة فالقضاء مفتوح وسيقوم بواجبه في هذا الاطار اما اذا كانت الخلفيات سياسية فهذا موضوع آخر".
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