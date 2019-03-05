المفوض السامي للامم المتحدة يصل إلى لبنان

وصل مساء اليوم إلى مطار بيروت الدولي في بيروت المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد فيليبو غراندي في زيارة الى لبنان تستمر عدة ايام يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانين حيث سيجري محادثات تتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في لبنان .

وكذلك سيزور غراندي ايضا سوريا. وكان في استقبال غراندي في صالون الشرف في المطار، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار،ومن وزارة الخارجية القنصل رودريغ خوري.