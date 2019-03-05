أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون في حديث تلفزيوني له "اننا لسنا معنيين بإستهداف أحد بل نحن نذهب في هذه المرحلة بإتجاه تدقيق مالي"، مشيراً الى أن "من لم يفعل شيء لا يجب أن يقلق"، متسائلاً "لماذا كل هذا التوتر؟".

كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: من لم يفعل شيئا لا يجب ان يقلق فلماذا كل هذا التوتر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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