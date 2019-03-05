آلان عون: التحقيق بملفات الفساد سينصف من يجب انصافه ويدين من يجب ادانته

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون إلى أن "مسار التحقيق والتدقيق بملفات الفساد سينصف من يجب انصافه ويدين من يجب ادانته"، مؤكداً أن " تسييس الموضوع ليس بالامر الجيد"، مشيراً إلى أن "موضوع الابراء المستحيل لم يتم "ضبه" بل كان بانتظار الحسابات التب تكشف الآن".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر عون ان " من لم يقم بأي شيء لا يجب ان بخاف والتوتر لا يفيد أي أحد".