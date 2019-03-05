محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الإثنين عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، وصول خوان جوايدو إلى فنزويلا على الرغم من التهديدات، ومطالبة حزب العمال الجزائري المعارض بإلغاء الانتخابات الرئاسية، ومقتل 23 شخصًا في مقاطعة واحدة بولاية ألاباما الأمريكية بسبب الأعاصير.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: جوايدو يصل فنزويلا على الرغم من التهديدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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