تركيا: تحييد حوالي 3 آلاف إرهابي من حزب العمال الكردستاني خلال عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول (د ب أ)

قال سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، اليوم الإثنين، إن قوات الأمن التركية قامت بتحييد حوالي ثلاثة آلاف "إرهابي" من حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه ) خلال العامين الماضيين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صويلو في اجتماع مع رجال الأعمال وممثلي المنظمات غير الحكومية في اسطنبول، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف "لقد حيدنا ما مجموعه 3333 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني في العامين الماضيين. نحن منتشرون على كامل المنطقة حيث يختبئ الإرهابيون".

وتابع صويلو أنه تم تدمير حوالي 3000 ملجأ للإرهابيين خلال نفس الفترة.

وذكر " 800 إرهابي من حزب العمال الكردستاني استسلموا أيضا لقوات الأمن خلال عامين وتم إجبار 350 منهم على الاستسلام".

واستطرد "إن قوات الدرك والشرطة على اتصال شخصيا مع أكثر من 1000 عائلة من حزب العمال الكردستاني حيث يحثون الناس على استدعاء أطفالهم من المجموعة الإرهابية و الاستسلام للعدالة".

ويشن حزب العمال الكردستاني - الذي تم إدراجه كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - حملة إرهابية ضد تركيا منذ أكثر من 30 عامًا ، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 40آلفغ شخص .