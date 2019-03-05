مفتى روسيا: نسبة المسلمين في البلاد ستبلغ 30 % خلال 15 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (د ب أ)
قال رئيس مجلس المفتين في روسيا راوي عين الدين، إن نسبة المسلمين في البلاد ستنمو في الأعوام الـ 15 القادمة لتصل إلى 30% من مجموع السكان، في وقت تبلغ نسبتهم الحالية 7%.
وصرح رئيس مجلس المفتين بتقديره هذا، في حديثه الإثنين، خلال مؤتمر في مجلس الدوما، مشيرا إلى رأي "المختصين الذين لا يشك في كفاءتهم"، وحسب معاينته خلال عمله في مسجد موسكو الكبير للزيادة المستمرة في عدد مرتاديه،بحسب قناة"روسيا اليوم".
وقال عين الدين: "نحتاج بشكل ضروري إلى عشرات المساجد الجديدة ذات البنية التحتية الثقافية والتربوية المناسبة في أكبر المدن الروسية".
ودعا المفتي أيضا إلى توفير "حزمة ضمان اجتماعي" لرجال الدين الإسلامي وتنظيم مراكز علمية وتعليمية للهوية الإسلامية إلى جانب مراكز العلوم الأكاديمية.
وتحدث المفتي عن "حواجز مصطنعة في روسيا (لإعاقة) انتشار الإسلام، وينبغي القضاء عليها"، وفقا للمفتي.
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