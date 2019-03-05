رئيسة مجلس الخزانة في كندا تعلن استقالتها من الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا (أ ش أ)

تقدمت رئيسة مجلس الخزانة الكندية جين فيلبوت، الإثنين، باستقالتها من مجلس الوزراء الفيدرالي برئاسة جستن ترودو، قائلة إنها فقدت الثقة في طريقة تعامل الحكومة بفضيحة "إس إن سي - لافالان" السياسية.

وقالت فيلبوت - في بيان نشر على موقعها على شبكة الإنترنت - "إن الأحداث الأخيرة، بما فيها فضيحة (إس إن سي - لافالان) هزت الحكومة الفيدرالية في الأسابيع الأخيرة، وبعد تفكير جاد استنتجت أنه يجب علي أن استقيل كعضو في مجلس الوزراء".

ومجلس الخزانة هو لجنة وزارية قانونية ضمن مجلس الوزراء الكندي.

وتولت فيلبوت ثلاث حقائب وزارية مختلفة، هى: الصحة وبعدها خدمات السكان الأصليين، ثم رئيس مجلس الخزانة في يناير الماضي.

واستقالت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد من منصبها بعد أن أوردت صحيفة "ذي جلوب آند ميل" تقارير مفادها أن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطا عليها لمساعدة شركة "إس إن سي - لافالان" للهندسة على تجنب الملاحقة من قبل القضاء في قضايا فساد ورشاوى.