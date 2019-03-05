5 ماي القادم ..النطق بالحكم على 32 متهما في احداث " اعتصام النهضة "

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تحديد جلسة 5 ماي المقبل للنطق بالحكم على 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة". تضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم، تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 جوان.

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