الإمارات تشارك باجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني العربي

عمان (وام)

شارك أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت ضمن أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الاتحاد في الأردن يومي 3 و4 مارس الحالي، تحت شعار «القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين». فقد شارك خلفان عبدالله بن يوخه، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية التي وافقت على جدول الأعمال المحال إليها من المؤتمر، والمتضمن البنود «إعداد مشاريع القرارات السياسية والبرلمانية، ومقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن التنسيق لعمل المجموعة العربية في الاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية». وناقشت اللجنة البنود المدرجة في جدول الأعمال، وتداول الآراء حول مضمونها.

وأكد المجتمعون أهمية ومركزية ومحورية القضية الفلسطينية في ظل ما تعانيه من مرحلة دقيقة ومتغيرات وتحديات جسيمة، وأن المؤتمر جاء تحت عنوان «القدس العاصمة الأبدية لفلسطين» ليؤكد مركزية ومحورية القضية، وأهمية دعم القضية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد ابن يوخه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تدعم بشكل ثابت ومستمر القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.

وفاز أحمد يوسف النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إحدى اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني العربي، خلال اجتماعها الذي عقدته وأقرت خلاله جدول الأعمال المحال إليها من المؤتمر، والمتضمن البنود الحساب الختامي لعام 2018م، ومشروع برنامج العمل، ومشروع موازنة الاتحاد لعام 2019م.