ضبط شحنة مواد لصناعة العبوات الناسفة في تعز

بسام عبدالسلام (عدن)

تمكنت قوات اللواء 35 مدرع الموالي لقوات الشرعية اليمنية في تعز من ضبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المواد المحظورة التي تستخدم وتدخل في صناعة العبوات الناسفة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية. وقال مصدر في اللواء إن المواد المتفجرة كانت معبأة في نحو 243 كرتوناً داخل شاحنة تم ضبطها في جبهة الاقروض بالقرب من منطقة دمنة خدير، جنوب شرق المدينة، مضيفاً أن المواد المضبوطة تمزج بمادة «تي أن تي» لتشكل عبوات ناسفة.

جاء ذلك في وقت قتل مدني وأصيب 14 بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة، زرعتها عناصر إرهابية بالقرب من سوق شعبي في تعز. وأفاد مصدر أمني «الاتحاد» بأن عناصر مجهولة فجرت العبوة التي تم زرعها بالقرب من أحد أعمدة الإنارة القريب من سوق دي لوكس الشعبي الواقع بشارع جمال، وسط المدينة. وأشار إلى أن قوات الشرطة والجيش أغلقت مكان الحادثة، في حين هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات. وقال شاهد عيان لـ«الاتحاد» إن العبوة كانت مخفية بالقرب من كومة مخلفات قبل أن تنفجر بصورة مفاجئة بالقرب من مدنيين كانوا مارين بجوارها، موضحاً أن قوات من الشرطة المحلية والجيش نشرت وحداتها في شارع جمال، وشرعت بتعقب العناصر الإجرامية التي نفذت الهجوم.