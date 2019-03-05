انطلاق فعاليات القمة الفرانكفونية من بيت القنصل الفرنسي فى جدة



انطلقت اليوم فعاليات القمه الفرنكوفونية لعام 2019، من منزل القنصل الفرنسي في جده وتستمر لمدة30 يوما بمشاركة الدول الأعضاء.

وأكد القنصل الفرنسي مصطفى مهراج اهميه انعقاد هذه القمة في مدينه جدة لتبادل الثقافات والبرامج والفعاليات من قبل الدول الأعضاء.

وأعلن انه سيتم إطلاق أول قريه للفونكرافيه في جدة في 23مارس القادم.

وقال ان نحو 300 مليون شخص في العالم يتكلمون اللغة الفرنسية في 106 دولة وإقليم وهي اللغة الخامسة عالميا من حيث عدد الناطقين بها بعد الماندراين - اللغة الصينية الشمالية

والإنجليزية والإسبانية والعربية.ولفت مهراج ان اللغة الفرنسية هي اللغة الوحيدة، إلى جانب إلى اللغة الإنجليزية، الحاضرة في القارات الخمس.وأضاف أنه في الوقت الذي نفتتح فيه، الليلة، شهر الفرنكوفونية، أودّ أن أحرص على وضع هذا الاحتفال في إطاره التاريخي والرمزي. لكي لا تكون الفرنكوفونية خالية من معناها واحتفالية فقط ولكي لا ننسى أنّه فوق كل شيء هي وسيلة نقل للقيم وحصيلة للحضاره والثقافة لافتا إلى أنّمصطلح الفرنكوفونية استخدم ومنذ عام 880 بطريقة وصفية بحتة، من قبل العالم الجغرافي أوناسيم ركلوس وأنّه بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد صدور عدد خاص من مجلة ESPRIT (1962) بدأ ينمو "الوعي الفرنكفوني".قالالقنصل الفرنسي ان ليوبولد سيدار-سنغور روج هذا المصطلح شعبيا والذي كان يتمحور حول ضرورة وجود لغة وثقافة فرنكوفونية مشتركة وبالتالي مجتمعا ذات اهتمام مشتركوأشار إلى الفرنكوفونية بجدة تندرجالدورة الثالثة والعشرون من أسبوع اللغة الفرنسية والفرنكوفونية من 17 إلى 25 مارس. وسيتمّ تنظيم أكثر من 1500 حدث في هذه المناسبة تشمل 70 دولة.وسيعلن في 20 مارس - "سيكون عنوان اليوم العالمي للفرنكوفونية الدولي لهذا العام " اللغة الفرنسية،