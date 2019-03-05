بالفيديو.. فتاة سعودية تتحدى مجتمعها وتتسوق بدون عباءة

أثارت فتاة سعودية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تظهر فيه وهي تتسوق من إحدى المولات الشهيرة بالرياض بدون ارتداء العباءة. وأظهر المقطع الفتاة وهي ترتدي “بنطال” و”قميص خروج نسائي” وحقيبة ظهر وبدون حجاب أو عباءة أثناء خروجها من مول شهير بالرياض. وعلقت الفتاة على موقفها في تغريدة ألحقتها بالمقطع قالت فيها: “طلعت اتسوق واتمشى في السعودية بدون عباية والله ما تفلها نجوى كرم والأجانب وأنا لا “.

وأضافت في تغريدة أخرى: “ما فهمت

العيال ليش منهارين كذا ؟!! وليش يبلغون كلنا أمن ؟!! أمانه كل هذا عشان نزلت عباتي ومن جدكم متوقعين يمسكوني ونجوى ونادين يسرحون ويمرحون ويوثقون صورهم بالقنوات عادي !!!!”. وتابعت: “ياخي فيه ناس متلونين ينرحمون لو الصور لسائحه او مغنيه أجنبية كان تداولوها وقال واو شوفوا السعوديه الجديده ولا هاجموهم وقالوا غنوا وتمشوا بس لا تصورون وتثيرون الرأي العام حتى ماريا كاري اللياثارت الرأي العام وهشتقوها وطلعت ترند تم توثيق حفلتها بالصور والفيديو بعد”. وانهالت التعليقات على تغريدات الفتاة وانقسمت بين مؤيد للفتاة وداعم لها وبين رافض لخروجها بدون عباءة. فيما وجه أحد المتابعين سؤال للفتاة: “كيف كانت تجربتك بدون العباءة هل فيه أحد مضايقات أو نظرات؟

وردت الفتاة التي لقبت نفسها باسم “فولاذية”: “لا والله محد ضايقني أبداً بس فيه نظرات استغراب طبيعيه ترى فيه تصريح لولي العهد بخصوص هذا الموضوع ولبسي محتشم مثل لبس نادين بالعلا ولو تجرأ عسكري يخالفني أكيد برسل خطاب لولي العهد عشان أفهم هل هو مسموح على قولة ولي العهد ولا ممنوع على قولة العسكري”.