سياسي فرنسى يهاجم كاتبا إسرائيليا حول جدار الفصل في غزة

هاجم جون مسيحة، المستشار الخاص لمرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة مارين لوبان، الفيلسوف والكاتب الفرنسي الاسرائيلي برنارد ليفي في لقاء على قناة "سي نيوز" الفرنسية بشأن فكرة الجدار العنصري الفاصل بين غزة واسرائيل.

انتقد مسيحة خلال لقائه مع ليفي على التليفزيون الفرنسي قلائلا :"

لماذا لا تتحدث عن حائط غزة".

ومسيحة هو احد اهم رموز حزب اليمين المتطرف بفرنسا من أصل مصري. جاء لفرنسا في السادسة من عمره حيث استكمل تعليمه وهو الآن أستاذ في الاقتصاد ويعتبر المستشار

الاقتصادي الأول لمارين لوبان وهو من المرشحين ليكون وزيرا للاقتصاد أو المالية الفرنسية في حالة وصول مرشحته للحكم في فرنسا.

ويعرف مسيحة بمواقفه المتشددة ضد اليمين المتطرف وتبنى الهجوم على الاحزاب اليمينية في الولايات المتحدة والمجر وبولندا بسبب تأييدها بناء الأسوار العازلة على حدود الدول وهو من أشد المعارضين لفكر الإسلام السياسي وأسلمة المجتمع الفرنسي.