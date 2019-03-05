اجتماع ثلاثى بين مصر والجزائر وتونس لإيجاد حل للأزمة الليبية

يعقد سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة اليوم اجتماعاً ثلاثياً بخصوص ليبيا مع وزير الخارجية التونسى خميس الجهيناوى، والجزائرى عبدالقادر مساهل فى القاهرة.

يتناول الاجتماع آخر التطورات على الساحة الليبية، ومن المنتظر أن يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمراً صحفياً عقب انتهاء الاجتماع.

وقالت وسائل إعلام ليبية، نقلاً عن وزير الخارجية الجزائرى، إن الاجتماع سيتطرق إلى تطورات الأحداث الجارية فى ليبيا خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح «مساهل» فى تصريحات تليفزيونية، أن الاجتماع يأتى ضمن الجهود المتواصلة من أجل لم شمل الفرقاء الليبيين، مؤكداً أن تحديد مستقبل البلاد يقع على عاتق الشعب الليبى. وأشار إلى أهمية إيجاد حل للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات والأسلحة، وأنه يتعين تشجيع الحوار السياسى

بين أبناء الشعب الليبى، كما أكد مساهل أن الحل يتم من خلال الحوار بين الليبيين، وأن الجميع اليوم موافق على فكرة الحوار.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية طاحنة واشتباكات مسلحة بين عشرات الجماعات المسلحة منذ سقوط نظام الزعيم الليبى معمر القذافى فى 2011.

من ناحية أخرى، كشف أمس تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية وجود عمليات تجسس تقوم بها طائرات استطلاع انطلاقاً من قاعدة جوية بمدينة بنزرت التونسية، وأشار التقرير إلى أن هذه الطائرات الاستطلاعية الأمريكية تلاحق بمعداتها المتطورة أى مجموعة تحاول الدخول إلى تونس عن طريق ليبيا،

وأوضح التقرير أن المعارك التى خاضتها قوات مشاة البحرية الأمريكية «مارينز» قبل عامين مع عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابى على الحدود التونسية الجزائرية تبيّن حجم الوجود العسكرى للولايات المتحدة فى تونس لقربها من ليبيا.

ونفى عضو لجنة المجلس الفيدرالى الروسى لشئون الدفاع فرانتس كلينتسيفيتش تقديم بلاده أى مساعدات عسكرية لليبيا بجنودها أو بأسلحتها، مشيراً إلى أنه فى حال وجد أى مواطنين روسى فما هو إلا حالة فردية.

وقال كلينتسيفيتش لوكالة «سبوتنيك» الروسية تعليقاً على ما نشرته صحيفة «تلجراف» البريطانية عن وجود 300 من المرتزقة الروس فى بنغازى: «رسميا وعلى مستوى الدولة ليس لروسيا أى علاقة بذلك، لم تكن هناك أى مناقشات حتى، ناهيك عن القرارات».

وأعلن وزير الأمن التشادى محمد أبا على صلاح إغلاق حدود بلاده مع ليبيا، وذلك بعد شهر من دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبى.