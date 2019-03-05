كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تمهيداً لإعلان الحكومة.. أكبر حزبين فى كردستان يوقعان اتفاقاً سياسياً شاملاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني، مساء اليوم الاثنين، اتفاقاً سياسياً شاملاً لتنظيم العلاقات بين الجانبين، تمهيدًا لإعلان الحكومة الجديدة في الإقليم، بعد مرور خمسة اشهر على الانتخابات التشريعية به.

ووقع الاتفاق عن الحزب الديمقراطي، نائب زعيم الحزب نيجيرفان بارزاني، وعن الاتحاد الوطني؛ نائب السكرتير العام كوسرت رسول علي.

ووصف المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد الاتفاقية بـ"التاريخية"، مشيراً إلى أن الهدف منها توحيد البيت الكردي والاستجابة لمتطلبات جماهير كردستان، متابعا "من شأن هذه الاتفاقية أن تسهم بفعالية في المضي قدما بتشكيل حكومة الإقليم واستكمال تشكيل اللجان البرلمانية".

من جانبه، قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، "من المهم أن تتم المحافظة على أمن المواطنين في إقليم كردستان، وعلى جميع الأطراف الفائزة في الانتخابات التفكير في وضع المواطن قبل أنفسهم، لأن جميع مكتسباتهم الحزبية إذا لم تكن عن طريق المواطن، فستكون غير دائمة ولا قيمة لها"، مبيناً أن "تشكيل حكومة إقليم كردستان سيبدأ خلال الأسبوع المقبل؛ وعلى الاتحاد الوطني الكردستاني أن يحدد رئيساً للبرلمان".

ويعد الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين أكبر حزبين في الإقليم، وحصد الأول 45 مقعداً في انتخابات البرلمان الكردي 30 سبتمبر، فيما جاء الاتحاد في المرتبة الثانية بـ21 مقعداً من أصل 111 مقعدا.