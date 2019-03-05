كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيمة المقاومة تساند إضرابات المعلمين في إيران وتدعو لدعمهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت السيدة مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، المواطنين الإيرانيين إلى دعم المعلمين المحتجين، موضحة أن المعلمين يعتصمون بشكل شامل لإحقاق حقوقهم ودعم إخوانهم من المعتقلين، مشيرة إلى أن وضع المأساوي، هو حصيلة السياسات الإجرامية، والقمعية لنظام الملالي المعادي للثقافة.

وحيت "رجوي" المعلمين الأحرار الذين اعتصموا للاحتجاج على ظلم واضطهاد الملالي، مبينة أن الوضع سيزداد سوء طالما هذا النظام قائم على السلطة.

ودعت عموم المواطنين، لاسيما الشباب إلى التضامن مع التربويين الذين يعانون شتى صنوف التمييز، مؤكدة أن استمرار المظاهرات والإضرابات يدل على اشتعال لهيب نار الغضب والكراهية العامة للمواطنين تجاه نظام جلب التعذيب والإعدام والحرب والإرهاب والفقر والبطالة والفساد.

وبدأ اعتصام شامل للمعلمين في 31 مدینة إيرانية مختلفة وفقاً لما ذكره موقع “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، وأعلن التربويون أنهم سيواصلون اعتصامهم لمدة ثلاثة أيام.

