كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالفيديو.. هكذا أحرجت قبيلة "الغفران" حكومة قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتج مسؤولون قطريون على تواجد نشطاء من قبيلة "الغفران" أمام مقر مؤتمر عقدته مؤسسة صلتك، الاثنين، في جنيف.

وأوضح موظفون في مركز المؤتمرات الدولي في جنيف أن الشيخة موزا المسند أصرت على البقاء داخل مبنى المركز، ولم تخرج حتى يجبر أمن المبنى نشطاء قبيلة "الغفران" على المغادرة.

وكانت الشيخة موزا ترعى مؤتمرا يوضح نشاط المؤسسة في توظيف الشباب عبر مختلف دول العالم العالم وكذلك دعم أسرهم.

النشطاء تواجدوا أمام البوابة الرئيسية للمؤتمر ووزعوا منشورات تتضمن معاناة شباب "الغفران" وحرمانهم من الوظائف، ووقف الدعم عن أسرهم.