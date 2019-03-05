مودريتش ينتقد مهاجمي ريال مدريد ويقارنهم برونالدو

انتقد الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، الاثنين، مهاجمي فريقه، الويلزي غاريث بيل والإسباني ماركو أسينسيو والفرنسي كريم بنزيمة ضمنيا، مشيرا إلى أنهم كان يجب عليهم القيام بخطوة للأمام لتعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نحو جوفنتوس الإيطالي.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي بصراحته المعهودة “غياب كريستيانو كان ليترك أثرا ملحوظا في أي فريق. البحث عن بديل له أمر مستحيل تقريبا، وهو أمر ملحوظ. ما حاول النادي فعله حين رحل هو أن يغطي آخرون مكانه، وأن يتم تقسيم مهمة تسجيل الأهداف بين لاعبي الخط الأمامي، وهو ليس أمرا سهلًا لأنه كان يسجل 50 هدفًا”.

وأضاف مودريتش “ربما كان على البعض القيام بخطوة للأمام، لا أقصد أن يسجل لاعب لوحده خمسين هدفًا، بل أن يتم تقسيم هذه الأهداف بين لاعبين أو ثلاثة. هذا لم يحدث وهذه هي أكبر مشكلاتنا. على سبيل المثال في الكأس أمام برشلونة لاحت لنا فرص كثيرة، إلا أنك حينما لا تستغلها، يجعلك الخصم تدفع الثمن”.

ولم يكتف مودريتش بهذا، بل ذكر أسماء بعينها إذ قال “لقد رحل كريستيانو ولا يمكننا أن نظل نشكو لـ10 سنوات. لقد وضع النادي إيمانه بأسماء مثل غاريث وأسينسيو وكريم وجلب ماريانو وفينيسيوس، الذي قدم مردودا طيبا بالنسبة لعمره، لكن أحيانا لا تسير الأمور كما يشتهي المرء”.