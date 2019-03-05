شكاية بنشماس توحد صف الصحافيين.. وقفة احتجاجية وحمل الشارة الحمراء داخل المؤسسات الإعلامية احتجاجا على المحاكمة

على خلفية متابعة الصحفيين الأربعة حول قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، انتهى، مساء اليوم الاثنين، الاجتماع التضامني بمقر النقابة الوطنية للصحافة بمدينة الدار البيضاء وسط حضور هام للجسم المهني.

وندد الحضور بموقف النيابة العامة الداعي إلى سجن الصحافيين، وعدم تقديم حكيم بن شماس الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس المستشارين التنازل.

وقد تقررت مجموعة من الخطوات النضالية المستعجلة، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية قرب المحكمة الابتدائية بالرباط يوم المحاكمة 6 مارس، فضلا عن حمل الشارة الحمراء يوم المحاكمة داخل جميع المؤسسات الإعلامية، وذلك احتجاجا على محاكمة الصحافيين، إضافة إلى مراسلة جميع فرق مجلس المستشارين وتحميلها المسؤولية في شكاية بنشماس.

ويشار إلى هيئة المحكمة الابتدائية بالرباط، قررت الأربعاء الماضي، تأجيل النظر في قضية يتابع فيها أربعة صحفيين، ومستشار برلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حول قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

والتمست النيابة العامة خلال الجلسة، سجن الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني عبد الحق حيسان.

ويتابع الصحفيين الأربعة على خلفية شكاية ضدهم، تقدم بها رئيس مجلس المستشارين بدعوى نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، و”إفشاء سر مهني”.