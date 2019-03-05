عملاق “الكالتشيو” يرغب في ضم زياش هذا الصيف

دخل نادي أنتر ميلان الإيطالي، واحد من أقوى الأندية الإيطالية والأروبية، على خط الفرق الأروبية الكبيرة المهتمة بنيل خدمات اللاعب المغربي حكيم زياش، نجم المنتخب الوطني المحترف في صفوف فريق أجاكس أمستردام الهولندي.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، أن زياش، الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم في الدوري الهولندي الممتاز، وكذا في منافسات دوري أبطال أروبا، يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى إيطاليا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجته إلى صانع ألعاب من طينته ومهاراته.

وأكدت المصادر نفسها، أن أنتر ميلان، يعي تماما قيمة المنافسة على اللاعب، ويستعد لرصد مبلغ مالي مهم سيقنع نادي أجاكس الهولندي بتسريحه خلال “الميركاتو” الصيفي، مع العلم أن هذا الأخير يشترط حوالي 30 مليون يورو من أجل تسريحه.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أكدت في الأسابيع الماضية، نية نادي تشيلسي الإنجليزي، الاستفادة من خدمات زياش هذا الصيف أيضا، غير أن العقوبة الأخيرة المسلطة عليه من قبل الاتحاد الأروبي لكطرة القدم، قد تحول دون ذلك.