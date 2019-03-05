هـ. كوكب يلحق الخسارة بالمتصدر هـ. أم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء الفوز على مضيفه هبوعيل أم الفحم بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في مدينة سخنين، وسط حضور أكثر من ألفي مشجع لكلا الفريقين.

وظهر الفريق المضيف من كوكب بمستوى أفضل من ضيفه الفحماوي، وقد ترجم ذلك بإحراز هدفين الأول جاء مبكرا من رأسية اللاعب أمير أبو النيل بعد مرور 3 دقائق على بداية اللقاء، تلاه اللاعب غال ألكناتي بالهدف الثاني في الدقيقة 27.

وخلال مجريات الشوط الثاني تمكن الفريق الفحماوي من السيطرة على مجريات المباراة وقدم مستوى أفضل من الشوط الأول، وقد تمكن من تقليص النتيجة بهدفه الوحيد في الدقيقة 46 من توقيع اللاعب موشيه بن لولو، وقد سنحت أمامه فرصا عديدة لمعادلة النتيجة غير أنه لم ينجح في زيارة شباك هبوعيل كوكب مرة أخرى.

وبهذا الفوز رفع هبوعيل كوكب رصيده من النقاط إلى 33 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 43 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف هبوعيل أم الفحم بمباراته المقبلة نظيره النادي الرياضي حيفا يوم الجمعة القادم، في حين سيحل هبوعيل كوكب ضيفا على مكابي كريات آتا في اليوم ذاته.