خلال الاجتماع الذي انعقد بتونس

تونس ـ العمانية: أكد وزراء الداخلية والعدل العرب في ختام أعمال اجتماعهم المشترك الذي انعقد في تونس أمس على أهمية تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية والاستراتيجيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب الصادرة عن مؤسسات العمل العربي المشترك وقرروا اتخاذ عدة تدابير وإجراءات بهذا الشأن ستتم إحالتها إلى الدول الأعضاء ومؤسسات العمل العربي المشترك لتنفيذها. وقد وقع وزراء الداخلية والعدل العرب اليوم على كل من: البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)،والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. وترأس وفد السلطنة للاجتماع كل من معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل. وكان الاجتماع قد عقد جلساته برئاسة سمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، وبحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والعدل العرب، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية.

كانت هذه تفاصيل خبر (الداخلية والعدل العرب) يؤكدون على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.