بمشاركة السلطنة .. مجلس جامعة الدول العربية ينعقد على مستوى المندوبين الدائمين

القاهرة ـ العمانية: انطلقت أمس أعمال الدورة الـ ( 151) لمجلس جامعة الدول العربية , بعقد اجتماع مغلق على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الصومال ويمثلها السفير عبد الغني محمد المندوب الدائم لدى الجامعة العربية خلفا للسودان وذلك على مدى يومين على أن تعقد الدورة ذاتها على مستوى وزراء الخارجية غدا الأربعاء. يمثل السلطنة في الاجتماع سعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن مشروع جدول الأعمال عددا من قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية ومنها: تقرير الأمين العام حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين دورتى الانعقاد 150-151، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ( 30 ) المقررة بتونس نهاية الشهر الجاري. كما تضمن بندا حول ” القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، ويشتمل هذا

البند على عدد من الموضوعات منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل. وناقش مشروع جدول الأعمال موضوعات حول ” التضامن مع لبنان ” و” تطورات الوضع فى سوريا ” و” تطورات الوضع فى ليبيا ” و” تطورات الوضع فى اليمن ” و” احتلال ايران للجزر الإماراتية الثلاث ” و” اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ” و ” دعم السلام والتنمية فى السودان ” و” دعم الصومال ” و” دعم جمهورية القمر المتحدة ” و” الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الاريتري ” . كما يناقش المجلس أيضا ” التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية ” و” مخاطر التسلح الاسرائيلي على الأمن القومى العربي والسلم ” و” العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ” . ويشتمل مشروع جدول الأعمال على عدد من القضايا الاجتماعية والثقافية ” منها ” دعم

النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص ” و ” إعلان يوم 28 مارس من كل عام يوما للاحتفال بالثقافة الموسيقية العربية “و ” العضوية الدائمة لدولة فلسطين فى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب” وكذلك موضوعات حول ” الشؤون القانونية وحقوق الانسان ” تتعلق ب ” الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ” و” صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ” و” تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب ” و” نتائج اللجنة مفتوحة العضوية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ” ويتضمن مشروع جدول الأعمال الإضافي عددا من البنود منها ” مقترح المملكة العربية السعودية بدمج القمتين العربية والعربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في قمة واحدة ، وتعيين مرشح العراق ( السفير قيس العزاوى ) لشغل درجة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وبند حول وضع لجنة حقوق الانسان العربية ( لجنة الميثاق ) . وسوف يناقش المندوبون الدائمون غالبية البنود واعتماد مشاريع القرارات الخاصة بها ورفع عدد قليل من البنود ومشاريع القرارات المتعلقة بها إلى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء للنظر في إقرارها خاصة ما يتعلق بمشروع جدول أعمال قمة تونس العربية وتطورات الأوضاع في سوريا .