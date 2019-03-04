العراق: الرئيس يؤكد أهمية بذل الجهد من أجل تحقيق آمال الفلسطينيين

بغداد ـ (د ب أ): أكد الرئيس العراقي برهم صالح أمس الاثنين أهمية حماية القدس الشريف والمقدسات من أي انتهاكات، وبذل الجهود لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في السلام والاستقرار، ونيل كامل حقوقه المشروعة. وقال الرئيس العراقي ، خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر السلام ببغداد ، إن “العراق كان وما يزال سبّاقاً في الدفاع عن فلسطين، وعدّها القضية الأولى في المحافل الدولية”. من جانبه ، عبّر الرئيس الفلسطيني عن” تهانيه للعراق شعباً وحكومةً بالانتصار على عصابات داعش وتحرير المدن”. وأعرب عن رغبة حكومة الفلسطينية “في تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية وتضامن الشعب الفلسطيني مع شقيقه العراقي في تصديه للإرهاب”. واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية والروابط المشتركة بين العراق وفلسطين، وضرورة العمل على تطويرها والارتقاء بها، بما يخدم تطلعات الشعبين فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المهمة لتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة. وبحث صالح وعباس آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية وضرورة العمل على دعم وحدة الصف العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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