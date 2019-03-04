الان تتابع أمريكا تهنئ غوايدو على جولته الخارجية “الناجحة” وعلى عودته سالما إلى فنزويلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 38 دقيقة - 12:05 ص, 5 مارس 2019 م التعليقات: 0 هنأت الولايات المتحدة الأمريكية خوان جوايدو على جولته الخارجية ووصفتها بـ”الناجحة”. كما هنأته بعودته سالما إلى فنزويلا.

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