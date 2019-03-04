الان تتابع باكستان تجمد حسابات منظمات تصنفها الأمم المتحدة إرهابية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جمّدت باكستان، اليوم، حسابات منظمات تصنفها الأمم المتحدة بأنها إرهابية تنشط على أراضيها. وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان أنه سيتم مصادرة أملاك هذه المنظمات.
وقال مسؤول في الوزارة: “هذا المرسوم يعني أن الحكومة ستستولي على الأصول.. وتراقب حسابات المنظمات التي حظرها مجلس الأمن الدولي”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.وأثار التوتر بين باكستان والهند مخاوف من اندلاع نزاع جديد بين الدولتين النوويتين اللتين خاضتا ثلاث حروب. وساهم الإفراج عن طيار هندي أسر الأربعاء في كشمير الباكستانية في تبديد التوتر.
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