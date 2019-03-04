شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الباكستاني: المملكة أدت دوراً هاماً في تخفيف التوتر مع الهند والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (إسلام آباد)قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري إن المملكة العربية السعودية أدت دوراً هاماً في تخفيف التوتر العسكري بين باكستان والهند.
وأوضح في تصريح لقناة «جيو نيوز» الباكستانية أن المملكة حركت باقي الدول كدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لأداء دور في منع الهند من الاستمرار في تصعيد التوتر مع باكستان.
وأضاف أن رئيس الوزراء الهندي نيرندر مودي لا يريد تخفيف التوتر مع باكستان ولم يتجاوب مع مبادرات السلام الباكستانية، ويحاول استغلال تصعيد التوتر مع باكستان لتعزيز شعبيته السياسية قبيل الانتخابات الهندية.
وأشار إلى أن باكستان متحدة داخلياً، ولكن الانقسامات في الهند بدأت تسيطر على الوضع بعد أن رفضت أحزاب المعارضة الهندية رواية حكومة مودي التي فشلت في تقديم دليل واحد يؤكد بأن القوات الهندية قلت أكثر من 300 إرهابياً في باكستان.
كما قال شودري إن الانقسامات الداخلية في الهند ستتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في الهند.
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