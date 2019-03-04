شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى إخوانى منشق: الإخوان تعتبر حسن البنا أهم من "النبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم ربيع، القيادى الإخوان المنشق، إن جماعة الإخوان شديدة التأثر بحسن البنا، وتعتبره أهم من النبى صلى الله عليه وسلم، وكلامه بالنسبة لهم دستورا يسيرون عليه جميعا، وتابع: "يسمعون كلامه ولا يسمعون كلام الله".

وأضاف ربيع، خلال حواره مع أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، أن شبكات العلاقات العامة المؤجرة من دويلتى قطر وتركيا، وظيفتها مهاجمة الدولة ومؤسساتها الوطنية، مبينا أن الدوحة وأنقرة تدفعان ملايين الدولارات لشبكات العلاقات العامة لتشويه صورة قيادات رجال الدولة لمصرية.

وأوضح القيادى الإخوانى المنشق، أن محمد مرسى، لا يرقى لإدارة وحدة محلية، وليس دولة، مشيرا إلى أن الإخوان يعاملون معاملة طيبة فى السجون، ولا يتم الاعتداء عليهم كما يروج البعض، وقال: "لما كنت فى السجن كان فيه سخن وبارد ليهم فى الحمامات".