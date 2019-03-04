شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات يطالب باتخاذ خطوات استباقية لمواجهة شائعات السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات والمعروف إعلاميا بـ "صائد الهاكرز " إن هناك عدد من الخطوات الاستباقية التكنولوجية التى يجب الانتباه إليها لمواجهة الشائعات التى يتم إطلاقها على مواقع السوشيال ميديا ، بداية من وجود شخص مسئول داخل كل مؤسسة تابعة للبنية التحتية للدولة من شأنه الرد على الشائعات فى وقت قليل جدا .

وأضاف حجاج فى تصريح لـ" الخليج 365" أن يجب الاعتماد فى الرد على الشائعات من خلال استخدام السوشيال ميديا باستخدام الصفحات الموثقة للجرائد القومية والصفحات الموثقة ، وليس من خلال برامج الإعلام ، متابعا أن الإخوان تعتمد على منهج اللجان الالكترونية فى السوشيال ميديا لنشر الشائعات ومواجهته تتطلب أن تكون بنفس المنهج الذى يتبعوه.

وتابع خبير أمن المعلومات، أن بجانب الخطوات السابقة يجب رفع توعية المواطنين من خلال تعريفه بالتفرقة بين الشائعة والخبر الحقيقى ، بالإضافة إلى ضرورة إلزام الشركات الكبرى بعرض الحقائق على العاملين بها فى إطار رفع التوعية من خلال تعليق الحقائق على لوحة إعلانات الشركات أو أى طرق أخرى وفقا لكل شركة.

واستطرد أن هناك 93.3 مليون خط موبايل فى مصر وفقا لإحصائية يناير 2019، منهم 48 % تستخدم الانترنت من خطوط الموبايل ، ومنهم أيضا 44% تستخدم السوشيال ميديا ، وفى نفس الوقت الفئة الأكثر استخداما من عمر 25 لعمر 35 سنة والذكور أعلى نسبة من الإناث وبالتالى فإن استهداف نشر الحائق بالصحف القومية والصفحات الموثقة يمثل إعدام للشائعة.