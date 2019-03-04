قرار وزاري بوقف إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة لمدة 6 أشهر

مصراوي - كتب- محمد قاسم:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين، قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط بوقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر لعدم حاجة البلاد إليها في تلك الفترة.
وجاء بالمادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 139 لسنة 2019، "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 أشهر لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة.
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