وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على طلب رفعه له رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق آملي لاريجاني، بتعيين رئيس جديد للسلطة مبكرًا.
وفي رسالة وجهها خامنئي أشاد بالجهود الدؤوبة التي بذلها آية الله آملي لاريجاني والخدمات الكبيرة التي قدمها خلال فترة توليه مهامه والتي كانت زاخرة بالمبادرات والابتكارات في ظل ما يحظى به من خصائص علمية وعملية جمة.
وأشار لاريجاني إلى أن قبول قائد الثورة في تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية في غضون اليومين أو الثلاثة القادمة، يتيح له الفرصة للتركيز على الأعمال في إطار مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور، لافتًا إلى أنه يتم سنويًا البت في 16 مليون ملف في السلطة القضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الثورة الإسلامية يوافق على تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.