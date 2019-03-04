قائد الثورة الإسلامية يوافق على تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية

وافق قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي على طلب رفعه له رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله صادق آملي لاريجاني، بتعيين رئيس جديد للسلطة مبكرًا.

وفي رسالة وجهها خامنئي أشاد بالجهود الدؤوبة التي بذلها آية الله آملي لاريجاني والخدمات الكبيرة التي قدمها خلال فترة توليه مهامه والتي كانت زاخرة بالمبادرات والابتكارات في ظل ما يحظى به من خصائص علمية وعملية جمة.

وأشار لاريجاني إلى أن قبول قائد الثورة في تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية في غضون اليومين أو الثلاثة القادمة، يتيح له الفرصة للتركيز على الأعمال في إطار مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور، لافتًا إلى أنه يتم سنويًا البت في 16 مليون ملف في السلطة القضائية.