حكومة ألمانيا بصدد إسقاط الجنسية عن مواطنيها المنتمين لـ "داعش"

اتفقت الحكومة الألمانية على تعديلات قانونية بإسقاط الجنسية لتشمل المواطنين الذين حاربوا في الخارج في صفوف التنظيمات المتشددة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إليونورا بيترمان إلى أنه "وفقًا لبنود الدستور سيشمل سريان التعديلات الحالات التي ستحدث في المستقبل".

ونحو 40 متطرفًا ألمانيَا احتجزوا في سوريا لدى القوات المدعومة من قبل التحالف الدولي. وبشكل عام توجه إلى سوريا والعراق 1050 مواطنًا ألمانيًا منذ عام 2013، قتل منهم نحو 200.