بومبيو يرحب بعودة غوايدو لفنزويلا ويجدد دعم واشنطن له

رحب وزير الخارجية الاميركي مايكبومبيو بعودة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس لفنزويلا وجدد دعم واشنطن له.

وكان غوايدو قد لفت يوم أمس في رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه سيعود الاثنين الى كراكاس، داعيا أنصاره الى التظاهر لمواكبة هذه العودة وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكتب غوايدو الذي قام بجولة في كولومبيا ثم البرازيل وباراغواي رغم قرار بمنع خروجه من البلاد، "أعلن عودتي الى البلاد. أدعو الشعب الفنزويلي الى التجمع في كل أنحاء البلاد غدا قبل الظهر".

وتشكل عودة غوايدو تحديا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي عليه أن يقرر ما اذا كان سيوقفه مع مخاطر رد فعل دولي خصوصا من واشنطن، او السماح له بالعودة بلا مشاكل ما يشكل صفعة لسلطته. وكان مادورو أعلن أن غوايدو بصفته رئيسا للبرلمان عليه واجب "احترام القانون"، واذا عاد الى البلاد فسيكون عليه ان يخضع "لمحاسبة القضاء".

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