البيت الأبيض: تسلمنا طلبا للتحقيق في تورط مقربين لترامب بقضايا فساد

أعلن البيت الأبيض "تسلمه طلبًا من اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي للتحقيق في تورط أفراد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قضايا فساد".

وأعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب "إطلاق تحقيق واسع حول احتمال عرقلة ترامب سير العدالة وإساءة استخدام السلطة".

ومن ضمن الشخصيات التي يطالها التحقيق، صهر ترامب وجاريد كوشنر، وأبناؤه إريك ودونالد، ومستشاره للأمن القومي السابق، مايكل فلين ومدير الشؤون المالية في شركته ألين ويسلبيرغ.

كما يشمل التحقيق حملة ترامب لانتخابات عام 2016، وفريق تأسيسها وأعمالها إلى أفراد جانب البيت الأبيض، جميعهم تلقوا طلبات من اللجنة القضائية للإدلاء بمعلومات.