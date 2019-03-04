مقتل 8 من عناصر داعش في غارة جوية في صحراء كبيسة العراقية

أعلنت القوات الأمنية العراقية عن مقتل 8 إرهابيين من تنظيم "داعش" إثر ضربة جوية، تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي على صحراء كبيسة.

وفي بيان لها، أوضحت خلية الإعلام الأمني أنه "بناء على معلومات استخبارية بوجود مجموعة إرهابية في صحراء كبيسة جرى تنسيق سريع بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي، تم تنفيذ ضربة جوية ناجحة وتدميرها".

ولفتت الى أنه "على الفور خرجت قوة من لواء المشاة 29 فرقة المشاة السابعة إلى صحراء كبيسة وتبين قتل ثمانية من تنظيم "داعش" وتدمير عجلة آلية تابعة لهم والعثور على أحزمة وعبوات ناسفة".