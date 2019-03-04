رئيس هيئة الأركان الروسية يجتمع بنظيره الأميركي في فيينا لتقييم الوضع بسوريا

اجتمع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف مع نظيره الأميركي جوزيف دانفورد في فيينا، لتبادل تقييم الوضع في سوريا. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه "تم خلال الاجتماع التشديد على أهمية مواصلة العمل معا بشأن مسائل منع الحوادث". وناقش الجانبان خلال الاجتماع أيضا "قضايا الاستقرار الاستراتيجي والأمن الإقليمي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفاع الصاروخي، ومعاهدتي ستارت، والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى". ووصفت وزارة الدفاع الروسية الاجتماع بـ "البناء".

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