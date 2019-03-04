الحجار دعا إلى محاربة الفساد فعلا وليس قولا

أكد عضو كتلة "الممستقبل" النائب محمد الحجار" في حديث تلفزيوني ان "العلاقة بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري جيدة ولن يخربها أحد". ورد الحجار على سؤال قائلا: "لنتفق على التعاطي بشكل إيجابي ومحاربة الفساد فعلا وليس قولا".

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