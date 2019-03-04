قائد الجيش التقى رئيس رابطة قدماء القوى المسلّحة

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية اللواء المتقاعد عثمان عثمان على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في أوضاع العسكريين المتقاعدين، وقد قلَّدت الرابطة العماد قائد الجيش وسام الشرف للاتحاد العربي للمحاربين القدماء، كما استقبل أمين الهيئة القيادية لحركة "المرابطون" العميد المتقاعد مصطفى حمدان، ثم بطلة لبنان في الرماية السيدة راي باسيل، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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