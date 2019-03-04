أبي رميا: ضميري مرتاح كنائب لأني انتمي لتكتل يمارسه واجباته بمحاربة الفساد

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا إلى ان "هناك شخص على رأس الجمهورية وهو العماد ميشال عون، كان عنوان معركته الأساسية التغيير والإصلاح ومحاربة الفساد، والتاريخ سيحكم على نجاح هذا الرجل في محاربة الفساد وهو من اعطى كل هذا المشهد السياسي مصداقيته وهو يريد تنفيذ وعوده بالتغيير والاصلاح ومكافحة الهدر والفساد".

وفي حديث تلفزيوني، أكد أبي رميا أن "ضميري مرتاح كنائب لأني انتمي الى تكتل يمارسه واجباته في محاربة الفساد، من خلال اقواره قوانين لحماية كاشفي الفساد، وقانون الحق في الوصول الى المعلومات، ونمارس سلطتنا الرقابية، ووضعنا اليد على مكامن الخلل في مالية الدولة".

وعن موضوع الزواج المبكر، أشار أبي رميا إلى أنه "لدي معتقدات دينية وانا مؤمن ماروني ومسيحي وأنا ضد الزواج المبكر قبل الـ18 و إذا كان هناك قانون في مجلس النواب لرفع سن الزواج إلى عمر الـ18 سنة فأنا سأصوت معه"، مشيراً إلى "اننا في بلد متعدد طائفياً ويجب ان نحترم المواقف المتعددة، وانا ضد الزواج المبكر، لأن هذا الموضوع له علاقة بالفلسفة الفكرية لكل شخص، وهذه قناعاتي حتى لو كتلتي صوّتت ضد هذا القانون".