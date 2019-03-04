الحجار: الفساد عمل مستمر غير مرتبط بإستحقاقات ومكافحته ليست بالاعلام

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار إلى ان "الفساد عمل مستمر غير مرتبط بإستحقاقات ومكافحته ليست بالاعلام وإذا أحد يمتلك ملفات يذهب بها إلى القضاء بمعطيات واضحة وهي تطبيق القوانين وهناك الكثير منها يجب ان تطبق لنخطي خطوات جدية بعملية مكافحة الفساد وهي بالاصلاح الاداري".

وفي حديث تلفزيوني، أشار الحجار إلى أن "رئيس لجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري مع العديد من القوى السياسية تريد مكافحة الفساد لان الامور وصلت إلى مكان لا تحتمل ونحن امام فرصة تاريخية وامام مؤتمر سيدر وكل ما هو مطلوب منا هو مجموعة اصلاحات وأولها هو توقيف الهدر والفساد"، موضحاً أن "رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة خط احمر، لأن هذا الرجل هو رجل فوق الشبهات"، مضيفاً: "ديوان المحاسبة هي مؤسسة رقابية، تقوم برقابة مسبقة ولاحقة، من حيث الأداء ومن حيث الإلتزامات والصرف".

وعن موضوع الزواج المبكر، لفت الحجار إلى أن "موضوع الزواج المكبر له علاقة بالإنتماء الديني والقناعة الدينية، والدستور اقر بأحوال الأمور الشخصية لدى كل الطوائف وانصح كل من يطرح قوانين غير موافَق عليها ان تضعها جانباً"، مشيراً إلى أنه "عندما تبلغ الفتاة يمكنها ان تتزوج".