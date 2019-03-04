اعلنت لجنه الاساتذة المتعاقدين في الشمال تأييدها لقرار رابطة الأساتذه المتفرغين في الجامعه اللبنانية بالإضراب لثلاثة أيام متتالية من أجل العديد من المطالب المحقة من ضمنها اقرار ملف تفرغ ينهي مأساة المتعاقدين.
واكدت وقوفها خلف رابطة الأساتذة ودعمها الكامل لمطالب الرابطة ودعت جميع الزملاء المتعاقدين لمواكبتها في تحركها يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح. وثمنت اللجنة عاليا موقف الرابطة التي وضعت ملف التفرغ ضمن جملة مطالبها.
ودعت لجنة الأساتذة المتعاقدن الرابطة الى مواكبتها في إضرابهم التحذيري نهار الأربعاء في 13 آذار الجاري والذي سيتخلله اعتصام أمام الإدارة المركزية في المتحف.
كانت هذه تفاصيل خبر الاساتذة المتعاقدين في الشمال: نؤيد قرار الإضراب لثلاثة أيام متتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.