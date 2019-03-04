الاساتذة المتعاقدين في الشمال: نؤيد قرار الإضراب لثلاثة أيام متتالية

اعلنت لجنه الاساتذة المتعاقدين في الشمال تأييدها لقرار رابطة الأساتذه المتفرغين في الجامعه اللبنانية بالإضراب لثلاثة أيام متتالية من أجل العديد من المطالب المحقة من ضمنها اقرار ملف تفرغ ينهي مأساة المتعاقدين.

واكدت وقوفها خلف رابطة الأساتذة ودعمها الكامل لمطالب الرابطة ودعت جميع الزملاء المتعاقدين لمواكبتها في تحركها يوم الأربعاء في ساحة رياض الصلح. وثمنت اللجنة عاليا موقف الرابطة التي وضعت ملف التفرغ ضمن جملة مطالبها.

ودعت لجنة الأساتذة المتعاقدن الرابطة الى مواكبتها في إضرابهم التحذيري نهار الأربعاء في 13 آذار الجاري والذي سيتخلله اعتصام أمام الإدارة المركزية في المتحف.