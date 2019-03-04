عطية: مفهوم مكافحة الفساد تقتضي عملية اصلاح من خلال الرقابة والتشريع

لفت رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية إلى أن "مجلس الانماء والاعمار لا يخضع لهيئة التفتيش المركزي"، مشيراً إلى أن "مفهوم مكافحة الفساد تقتضي عملية اصلاح من خلال الرقابة والتشريع وبعض القوانين التي تزيل العوائق امام المؤسسات الرقابية، اضافة الى تفعيل دور القضاء".

وفي حديث تلفزيوني، أشار القاضي عطية إلى أن " عملنا الرقابي اليوم ضئيل جدا بعدد موظفيه المنتشرة في الادارات العامة وعلى الرغم من ذلك انجزنا الكثير من الملفات الفاسدة واحلناها الى القضاء"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء يحق له اعطاء حق التلزيمات لاحد الوزراء".

وأضاف: "المأسسة في العمل هو امر مهم للابتعاد عن الفساد الشخصي ومحاربته"، معتبراً أن "الفساد هو رشوة وله فاعلين، المرتشي والراشي".