يعقوبيان: باسيل وزير فاسد وسعد الحريري مغلوب على أمره

أكدت النائب بولا يعقوبيان أن "معاركي الكبرى هي على محرقة بيروت والمتهم الاساسي فيها تيار المستقبل ورئيس البلدية جمال عيتاني".

وتوجهت إلى وزير الخارجية جبران باسيل، قائلا: "كنت احترمك أكثر لو رفعت دعوى على كل من تكلم مثلي أو أكثر"، مشيرة إلى انه "لا يوجد سرقة بالعالم ممضية وممهورة".

وشددت على ان "أكبر مصيبة في لبنان هو ملف الكهرباء الذي نراه منذ 10 سنوات بيد شخص واحد لا يتخلى عنه إلا لمسشاريه ويصر على ابقاء هذا الملف بيده الذي هو كرة نار، وهم متمسكون بالطاقة مع كل الفشل الذريع"، سائلة "ماذا يعني هذا الأمر؟".

وكررت القول: "إن وزير الخارجية جبران باسيل فاسد، ورئيس الحكومة سعد الحريري مغلوب على أمره".

وعن تجميد حزب الله لعمل النائب نواف الموسوي، قال: "النائب هو نايب الأمة ولا أحد يمكنه ان يسحب منه هذا الدور، وأنا أضع هذا الموضوع بعهدة المجلس النيابي".