علمت قناة "الجديد" أن "رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل اتصل برئيس الحكومة سعد الحريري مؤكداً أن "التيار الوطني الحر" لا يتبنى مقدمة قناة الـ"OTV" التي تم التهجم خلالها على تيار "المستقبل"".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: باسيل أكد للحريري أن التيار لا يتبنى مقدمة الـOTV التي تهجمت خلالها على المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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