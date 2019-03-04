أشار النائب هاني قبيسي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "قادة المقاومة الابطال الذين التقطوا حفنة من تراب الجنوب بين ايديهم، القوها على العدو الصهيوني رصاصات مقاومة، انتجت عزا ونصرا وتحريرا".

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كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: قادة المقاومة القوا التراب على العدو فانتج نصرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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