الحجار: حزب الله يطلق النار بالسياسة على حقبة رفيق الحريري

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن "أي تعرض لرئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة هو تعرض لرئيس الحكومة سعد الحريري بشخصه". وفي حديث تلفزيوني له، اوضح الحجار أن "الابراء المستحيل ابدينا رأينا فيه سلبقا"، لافتاً الى أن "حزب الله يطلق النار بالسياسة على حقبة رفيق الحريري".

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