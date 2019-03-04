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عقيص زار غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة

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زار النائب جورج عقيص غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة يرافقه خبير التنمية الاقتصادية الالماني اندرياس دوهلر من جمعية Orienthelfer الألمانية وكان في استقبالهما نائبا رئيس الغرفة انطوان خاطر ومنير التيني، امين المال محمد بكري ورؤساء اللجان انطوان صليبا، وكميل حبيقة، ومنيب شوباصي، والمدير العام يوسف جحا، وعضو بلدية زحلة معلقة وتعنايل خليل فريجي ورؤساء الدوائر في الغرفة .

وتم التعريف بالبقاع وامكاناته البشرية والاقتصادية وتطرقوا الى الدور الفاعل الذي تلعبه غرفة زحلة والبقاع على صعيد التنمية المحلية من خلال مركز التدريب والمختبر والارشاد الزراعي والتعاون مع المؤسسات الدولية، وتم التركيز على تشكيل نوع من الشراكة تجمع الغرفة مع البلديات والجمعيات المحلية لتسريع النهوض والتنمية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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