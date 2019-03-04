المنخفض الجوي ينحسر عن الحوض الشرقي للمتوسط صباح الاربعاء

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن الحوض الشرقي للمتوسط ما زال تحت تأثير منخفض جوي والذي يؤدي الى طقس متقلّب وماطر أحياناً حتى صباح يوم الأربعاء حيث ينحسر تدريجياً.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وتبقى دون تعديل في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون الضباب فوق الجبال تتساقط أمطار متفرقة أحياناً وثلوج خفيفة اعتباراً من ارتفاع ١٦٠٠متر.

كما توقعت ان يكون طقس الاربعاء غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة خلال الفترة الصباحية، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر ويتكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من ١٢٠٠ متر خلال الليل. أما الخميس فيكون غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق.